Nedved: "Dybala all'Inter? Non ne voglio parlare"

TORINO - "Che effetto mi farebbe Dybala all'Inter? E' una domanda che non mi sono posto e che eviterei. Siamo molto contenti di come si sta comportando Paulo, ho visto una buona crescita e sono convinto che farà una bella partita. La decisione l'abbiamo condivisa tutti, ma non c'entra niente col giocatore Paulo Dybala, che sarà importante anche per la sua prossima squadra". Così Pavel Nedved, ai microfoni di Dazn, prima della partita di Serie A tra Juve e Inter. Il dirigente bianconero: "Noi abbiamo Chiesa che è un ottimo giocatore, poi penseremo insieme all'allenatore come allestire la squadra in attacco. Le idee ci sono e sono belle chiare. Siamo arrivati ad un punto della stagione nel quale questa partita è decisiva per entrambe le squadre. Per loro in chiave scudetto, per noi invece per pensare al terzo posto".