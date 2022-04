Szczesny in lacrime prima di Juve-Inter: il motivo è commovente

Grande emozione prima del fischio d'inizio che ha dato il via al Derby d'Italia . Con i giocatori già schierati in campo pronti per lo spettacolo di Juve-Inter , Gaia e Kateryna Pavlenko si sono prese il palcoscenico dello Stadium . La star di Amici e la cantante ucraina sono scese in campo per dire no alla guerra, cantando l'arcinoto classico di John Lennon "Imagine" , un inno contro la guerra senza tempo. I tifosi presenti allo stadio per la super sfida hanno apprezzato l'esibizione. Tra gli applausi, anche i calciatori si sono emozionati: tra loro soprattutto Wojciech Szczesny non è riuscito a nascondere tutta la sua commozione. Le telecamere lo hanno immortalato mentre ruota gli occhi al cielo con gli occhi lucidi pieni di lacrime.

Juve-Inter, Szczesny si commuove con "Imagine"

"Non posso stare fermo e fingere che non sia successo niente", aveva scritto Szczesny dopo che la federcalcio della Polonia aveva annunciato di non voler disputare il playoff di qualificazione ai Mondiali contro la Russia a causa del conflitto in Ucraina. "Mia moglie è nata in Ucraina - scrive l'estremo difensore bianconero - nelle vene di mio figlio scorre sangue ucraino, parte della nostra famiglia è ancora in Ucraina, molti dei miei dipendenti sono ucraini e sono tutte persone fantastiche. Vedere la sofferenza sui loro volti e la paura per il loro Paese mi fa capire che non posso stare fermo e fingere che non sia successo niente".