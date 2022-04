TORINO - "In Juve-Inter, Giorgio Chiellini sale a quota 553 match in bianconero, diventando il 3° giocatore in solitaria con più presenze nella storia della Juventus in tutte le competizioni". Con questo messaggio sui social network, la Juventus ha voluto fare i complimenti a Giorgio Chiellini per il traguardo personale raggiunto con la maglia bianconera. Il difensore, infatti, è diventato il terzo calciatore con più presenze nella storia della Juve.