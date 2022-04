Juve-Inter, Rabiot furioso con l'arbitro: "Giocavamo 11 contro 12"

Le parole di Rabiot: "L'arbitro ha sbagliato"

Anche ieri sera, dopo la partita, il calciatore della Juve aveva criticato la direzione di Irrati: "Ci è mancato il gol, abbiamo fatto un errore sul rigore - ha detto Rabiot alla Rai - abbiamo fatto una delle migliori partite della stagione. L'arbitro ha sbagliato qualcosa, questo cambia la partita. Siamo delusi. Il calcio è questo, abbiamo fatto molto bene stasera, ma abbiamo perso su un episodio". Anche a Dazn l'ex giocatore del Psg ha sottolineato la buona prestazione della squadra e gli errori di Irrati: "Per me è una delle partite in cui abbiamo giocato meglio, mentre con il Villarreal fino a dieci minuti dalla fine abbiamo giocato molto bene. Oggi abbiamo preso un palo, forse c'era anche un rigore e poteva cambiare la partita. L'arbitro ha deciso la partita, il fallo su Zakaria era in area ed è un episodio importante".