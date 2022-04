Juve, le reazioni social di Bonucci e compagni: "Puniti dagli episodi"

Brucia la sconfitta contro l'Inter della Juventus, reduce da 16 gare senza sconfitte in campionato. A poche ore dal ko nel derby d'Italia, che compromette la corsa scudetto bianconera, i giocatori di Massimiliano Allegri analizzano il match sui social network: "Puniti dagli episodi, atteggiamento positivo da grande squadra - scrive su Instagram il difensore Leonardo Bonucci - bello giocare in uno stadio così". Capitan Giorgio Chiellini preferisce mettere da parte ogni analisi: "Fino alla fine, forza Juventus, sempre", le sue parole sui social. "Orgoglioso di questo gruppo, orgoglioso dello Stadium", sottolinea l'esterno Federico Bernardeschi, entrato nel finale di gara. L'esterno colombiano Juan Cuadrado si rammarica per il ko, nonostante la bella prestazione della Juve: "Abbiamo fatto una buona partita, peccato per il risultato".