Juve, dimenticare l'Inter: subito in campo per il Cagliari

TORINO - La Juve vuole dimenticare subito la sconfitta casalinga di campionato contro l'Inter e pensare alla prossima gara di Serie A: la sfida di sabato a Cagliari, la prima della volata finale che porterà a fine stagione. I ragazzi di Allegri hanno tutta la settimana per preparare la trasferta a Cagliari. Come riporta il sito ufficiale della Juve: "Ci sono ancora importanti obiettivi in stagione, ecco perché il gruppo si è ritrovato oggi alla Continassa, in mattinata. Scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri sera, campo con esercizi di possesso palla e partitella finale per il resto della squadra. Domani riposo per tutti, si torna in campo mercoledì mattina".