Ora Dybala deve farsi rimpiangere dalla Juve

TORINO - Per i dirigenti della Juventus è un giocatore in scadenza, al quale non sarà rinnovato il contratto, che a fine stagione può accasarsi in un altro club. Per i tifosi - o per una buona parte di essi - resta la Joya, capace di infiammare gli animi con le sue magie. Da domenica sera, la prima partita dopo l’annuncio dell’ad Maurizio Arrivabene, è iniziato il lungo addio di Paulo Dybala al suo popolo dopo sette anni di militanza bianconera. Con la maglia sfilata e usata per asciugarsi le lacrime, il numero 10 a fine gara è andato sotto la curva per scusarsi della sconfitta e per salutare chi ha continuato ad applaudirlo e a incoraggiarlo per tutta la sfida. "Non può finire così" uno dei commenti più ricorrenti sui social da parte di quei tifosi che non riescono a rassegnarsi al pensiero che andrà via. Un legame che si rompe porta sempre amarezza, Dybala getta la maglia tra la folla, il pubblico si sporge per poterlo toccare.