Juve, Dragusin e Rovella nei top 50 U21 europei per il Cies

TORINO - C'è una Juventus che brilla lontano da Torino e dallo Stadium, in cerca magari di avere un giorno una chance in bianconero. E tra i tanti giovani talenti mandati dalla Juve in giro a farsi le ossa, ce ne sono due inseriti dal Cies Football Observatory nella top 100 degli Under 21 (nati dopo il 24 marzo 2001) che militano nei 32 campionati europei, una classifica che prende in considerazione le prestazioni dei giocatori in questa stagione (fino al primo aprile) in rapporto anche ai compagni di squadra, al livello sportivo della squadra e a quello di avversari affrontati. Si tratta del difensore Radu Dragusin e del centrocampista Nicolò Rovella, entrambi 20enni e in prestito rispettivamente alla Salernitana e al Genoa, che si piazzano al 38° e al 47° posto. Tra i primi cinquanta c'è poi l'altro italiano Mattia Viti, 20enne difensore dell'Empoli (club in cui è cresciuto) al 26° posto, mentre sul podio ci sono Bukayo Saka (Arsenal), Mason Greenwood (Manchester United) e Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld).