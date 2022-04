Juve, riprende la preparazione in vista della trasferta di Cagliari

TORINO - Riprende la preparazione della Juventus di Massimiliano Allegri in vista della trasferta di Cagliari. I bianconeri dopo il giorno di pausa di ieri sono tornati in campo del Training Center in mattinata con un allenamento focalizzato sulla tecnica. Il gruppo si è concentrato sulle esercitazioni tecniche per il possesso palla, con spostamento del fronte di gioco e infine sulle conclusioni con difesa schierata. La squadra tornerà in campo anche domani per prepararsi alla partita contro i rossoblù di Mazzari, in programma sabato 9 aprile alle 20:45.