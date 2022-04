Dybala protagonista di una docuserie sugli stadi più strani d'Europa

Per Paulo Dybala è un momento di grandi cambiamenti: non solo lascerà la Juve a fine stagione, come annunciato dalla dirigenza bianconera, ma si dedicherà anche a nuove, inaspettate avventure. Dopo anni passati a inseguire il pallone, l'argentino sarà protagonista di "Fútbol nómada", una docuserie annunciata a Cannes durante il festival MIPTV 2022 che lo porterà a girare l'Europa alla scoperta dei campi da calcio più strani e particolari. L'attaccante bianconero, a cui sarà affidata la conduzione del documentario, visiterà varie città del Vecchio Continente tra cui, come riporta Olé, Campo Gerini a Roma, ricavato a ridosso dell'acquedotto Felice, e l'Henningsvaer Stadium nelle Isole Lofoten, in Norvegia, costruito su un isolotto roccioso. Tappa anche a Igralište Batarija (a Trogir, Croazia), che vanta una fortezza del XV secolo (Kamerlengo) dietro la porta sud e una torre solitaria dietro quella nord.