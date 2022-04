Juve, Chiesa scalpita e rassicura i tifosi: "Torno presto"

TORINO - "Back soon", ossia "torno presto". Con questo breve ma eloquente messaggio su Instagram Federico Chiesa regala una speranza ai tifosi sul suo ritorno in campo. L'asso della Juve e della Nazionale di Mancini scalpita per rientrare dopo l'infortunio occorso nel match dell'Olimpico contro la Roma il 9 gennaio, e dopo l'operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro avvenuta ad Innsbruck il 24 dello stesso mese. L'esterno ha rivolto i suoi pensieri sia alla squadra di Allegri che alla maglia azzurra, pubblicando nel post alcune foto sia in compagnia di Danilo e Dybala sia con l'Italia: entrambe le squadre lo attendono con trepidazione.