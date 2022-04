Juve, Allegri spegne le stelle e alza i toni per il quarto posto

La Juventus “formula 4 stelle”, con Cuadrado, Dybala e Morata alle spalle di Vlahovic, non resterà un caso isolato al derby d'Italia e al sogno di riaprire lo scudetto. Magari tornerà in futuro (domani lo spagnolo sarebbe comunque squalificato). Ma la stagione vive di momenti e Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta con l'Inter e in vista della trasferta di domani a Cagliari, rivuole una Juve solida per sintonizzare immediatamente la squadra sulla missione quarto posto. Meno paillettes e più durezza per vincere quella che si prospetta una partita sporca. «Dobbiamo fare risultato ad ogni costo e io, tanto alla guida del Milan quanto della Juventus, non ho mai vissuto partite semplici a Cagliari. Dobbiamo esseri seri e precisi in zona gol per fare nostra la partita. Perché altrimenti si fa presto a passare dall'avere una piccola chance di lottare per il campionato al trovarsi la Roma a meno due…», spiega l'allenatore juventino.