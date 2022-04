Lapo Elkann e Juventus Club Sicilia per l'Ucraina

TORINO - Stop alla guerra. Stop alle sofferenze. Scende in campo anche Lapo Elkann che, via Twitter, ringrazia chi ha scelto la sua fondazione per aiutare la popolazione ucraina così duramente provata dal conflitto in atto dopo l'invasione russa del Paese. Ecco le parole dell'imprenditore: «Da presidente di Fondazione Laps e da tifoso della Juve voglio ringraziare "Juventus Official Fan Club Sicilia" per aver pensato a Fondazione Laps per aiutare la popolazione ucraina. Sono onorato e felice di sentire il vostro SUPPORTO e SOSTEGNO. Aver ricevuto il vostro messaggio mi ha riempito di gioia perché oltre il tifo per i colori BIANCONERI condividiamo il desiderio di SUPPORTARE coloro che stanno vivendo giorni di grandissima sofferenza».