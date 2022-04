Sì, c'è un altro Marchisio nella Juve. Davide sogna e anche i tifosi!

Il giovane Davide sogna. E con lui il popolo bianconero, perché Davide segna. E anche se segna gol giovani e leggeri come lui, leggere il suo cognome alla voce marcatori nel tabellino di un derby, minimo strappa un sorriso, ma i più romantici fra gli juventini possono concedersi anche un brividino. Juventus-Torino 5-2: Giambavicchio, Giambavicchio, Donati, Marchisio, Marchisio, Marchisio, Corigliano. Sarà anche solo il campionato Under 13 Professionisti, ma tre gol di Marchisio contro il Toro fanno sempre un po’ chiasso. Davide, detto Dado, ha 12 anni e gioca con il pallone praticamente da quando ha imparato a camminare, ma papà Claudio non ha mai forzato la cosa, riuscendo perfino nell’impresa di essere un normale genitore che si siede in tribuna per vedere la partita del figlio. O quasi normale, perché ovviamente l’attenzione la attira. Lui la gestisce con il basso profilo che ai veri torinesi esce naturale come il dribbling ai brasiliani: dispensa consigli agli altri genitori, stemperando gli eccessivi entusiasmi e suggerendo la calma per il bene dei loro figli. [...]