Juve, Nedved: "Quarto posto e Coppa Italia, poi rinnovi e futuro"

CAGLIARI - Prima gli obiettivi stagionali per chiudere l'annata al meglio, poi il tema rinnovi e la gestione del futuro: la volontà della società arriva forte e chiara tramite le parole di Pavel Nedved a Sky prima di Cagliari-Juve. Il vicepresidente bianconero ha chiarito che per quanto riguarda i rinnovi di Bernardeschi e Cuadrado "non ha senso parlare di contratti e futuro, dobbiamo pensare al nostro obiettivo minimo che è il quarto posto, dobbiamo restare concentrati". Poi ha aggiunto e concluso: "C'è anche la semifinale di Coppa Italia: sono obiettivi minimi ma sono degli obiettivi della società".