Juve, De Ligt a Cuadrado: "Grazie Panita!"

TORINO - La Juventus si è portata a casa i 3 punti dalla trasferta a Cagliari, successo arrivato per 2-1 grazie al gol decisivo di Dusan Vlahovic ma a raddrizzare la serata bianconera è stato l'asse Cuadradro-De Ligt. Infatti l'ex giocatore dell'Ajax ha realizzato il gol del pareggio sul finire del primo tempo: un colpo di testa perfetto su un altrettanto perfetto crosso del compagno di squadra colombiano. Cuadrado, in una storia Instagram, ha fatto i complimento a De Ligt per l'incornata e quest0ultimo ha riposto con un: "Grazie Panita!".