Con chi ce l’aveva Nedved? Ecco la spiegazione

TORINO - La rabbia di Pavel Nedved . Il sorriso di Massimiliano Allegri . La notte non trascendentale di una Juventus vincente. La logica nell’anteporre i punti ai complimenti. Flash visivi e concettuali inattaccabili della vittoria di sabato sera a Cagliari. Il resto è dibattito. Il giorno dopo si chiacchiera ancora del giallo alimentato dalla sovrapposizione, targata Sky Sport, dell’immagine del vicepresidente juventino - iracondo e con le mani nella folta chioma - con la decisione di Allegri di sostituire Paulo Dybala , il 10 munito del foglio di via già pronto all’uso, con Moise Kean . Le posizioni delle parti non sono cambiate.

L'intervista ad Allegri nel post Cagliari

Rewind. Ad Allegri nel post Cagliari è stato proposto il frammento dell’immagine di Nedved in tribuna alla Unipol Domus Arena, come conseguenza della scelta di Max di rimpiazzare la Joya: questo è ciò che filtra da Sky, che evidentemente aveva piazzato una sorta di inquadratura fissa sui dirigenti bianconeri. Si tratta di immagini non sincronizzate, accadute ben prima del cambio Dybala-Kean e che con lo stesso non hanno nulla da spartire: è ciò che trapela dalla società e l’allenatore, certamente fortunato nel fidarsi del proprio istinto e tenere così il 10 in campo fino al guizzo dell’assist decisivo per Vlahovic, la pensa alla medesima maniera. Il furore evidente di Nedved, seduto accanto al ds Federico Cherubini, sembra essere legato alla prestazione dell’argentino, che prima di impacchettare quel regalino per l’amico Dusan aveva sbagliato tanto, fra tiri mancini spediti in curva oppure in bocca ad Alessio Cragno o ancora di poco a lato su quelle punizioni un tempo sinonimo di gol fatto.

