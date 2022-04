Juve, giallo Vlahovic: sparito dai social. Ha seguito il consiglio di Allegri?

Dopo aver segnato il gol vittoria contro il Cagliari, Dusan Vlahovic non ha festeggiato con il classico post social e i tifosi si sono subito preoccupati. Non solo, a distanza di qualche giorno, l'attaccante della Juve è sparito da Instagram. Il suo profilo risulta momentaneamente disattivato: sono spariti tutti i post e la foto profilo. Subito è scattato il tam tam social con i tifosi bianconeri che si chiedono che fine abbia fatto il loro bomber. "Ma perché il profilo Instagram di Vlahovic è sparito?" , "Vlahovic sparito da Instagram. Che succede?" "Ma in che senso è saltato Vlahovic su Instagram", questi alcuni dei tweet scritti dai supporter juventini.