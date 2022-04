Juve, senti Barzagli: "Chiellini è ancora un difensore eccezionale"

TORINO - Il futuro di Chiellini è uno dei temi che verrà affrontato al termine della stagione in casa Juventus. Il capitano bianconero, che il 14 agosto compirà 38 anni, riflette su cosa fare e rinvia la decisioni ai prossimi mesi; sulla stessa linea il suo agente, Davide Lippi: "Futuro? Presto per parlarne. Ora sta pensando solo a chiudere al meglio la stagione". Intanto chi ha condiviso con lui il reparto difensivo, e tanti successi, rassicura tutti i tifosi: "In campo le prestazioni sono ottime e lo saprà lui, perchè è veramente un difensore eccezionale e saprà bene cosa fare". Queste le parole di Andrea Barzagli a Dazn che prosegue: "E' una persona talmente intelligente che sa benissimo come gestirsi e quindi saprà benissimo cosa decidere. Per adesso sinceramente l'anagrafe non si nota, tranne qualche capello bianco, qualche capello in meno".