Roberto Carlos: "Dybala fuoriclasse, giocatore da big d'Europa"

Al termine della stagione le strade di Paulo Dybala e della Juve si divideranno. Il club bianconero e gli agenti della Joya, infatti, non hanno trovato un accordo per prolungare il contratto dell'argentino, in scadenza a giugno, pertanto l'ex Palermo è pronto a fare le valigie e intraprendere una nuova avventura lontano dal capoluogo piemontese. Il calciatore nella sua esperienza alla Vecchia Signora ha dimostrato tutto il proprio talento, ma qualche infortunio di troppo ne ha condizionato il rendimento impedendogli di trovare quella continuità che la società si aspettava da lui.

Roberto Carlos incensa Dybala

Sulle sue qualità, però, c'è poco da discutere. Ne è sicuro l'ex terzino di Inter e Real Madrid, tra le altre, Roberto Carlos: "È un craque mondiale". Secondo il brasiliano Dybala è pronto per approdare in uno dei top club europei: "Le grandi squadre dovrebbe puntare su di lui, ma non si sa cosa passi nella testa di queste persone. Dybala è un grandissimo attaccante, come si dice in Portogallo: la porta per lui è sempre aperta".