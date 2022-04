Lippi: "Juve migliore con Vlahovic, Allegri uno dei più bravi. Scudetto..."

VIAREGGIO - Marcello Lippi è pronto per entrare in Reset Sport, una delle nuove divisioni di Reset Group, agenzia del figlio Davide e di Carlo Diana : «Io di nuovo in pista? Nel tiro a volo», scherza il ct dell’Italia Mondiale 2006, 74 anni oggi (auguri!) di fronte alla prospettiva di tornare in campo. Quel campo che, però, gli piace ancora osservare: «Ho apprezzato il lavoro di allenatori giovani o emergenti: Cioffi, Dionisi, Juric, Andreazzoli, Italiano, Zanetti, Tudor che è stato mio giocatore. Anche Blessin. Hanno creato tanti problemi alle grandi. E c’è una lotta scudetto equilibrata e inusuale. La Juve? Avesse vinto con l’Inter sarebbe stata in corsa, ora è molto improbabile. Allegri è un allenatore di alto livello, uno dei più bravi, ma non può vincere sempre. Vlahovic? Ha migliorato la Juve, ha dato una sensazione di maggior potenziale di realizzazione. In avanti mi sono piaciuti anche Osimhen e Abraham. Per lo scudetto non so chi è la favorita, ma nelle ultime partite ho visto l’Inter più viva e rabbiosa. La Champions? Si va a periodi, quando arrivai alla Juve non la vinceva da 10 anni, poi l’abbiamo conquistata e fatto altre tre finali. Ecco, ho il rammarico di averne vinta solo una, ma poi ho vinto anche in Asia».