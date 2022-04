Del Piero e Raul, sorpresa social: è subito Juve-Real. E Totti...

Hanno fatto sognare generazioni di tifosi quei due. Generazioni innamorate della tecnica, della classe, dello stile e della personalità di due leggende del calcio come Alessandro Del Piero e Raul Gonzalez Blanco. In vista della sfida tra Real Madrid e Chelsea, valida per i quarti di finale di Champions League, la coppia di grandi ex si è ritrovata nella capitale spagnola. Del Piero ha postato su Instagram la foto dell'incontro, scrivendo: "Buongiorno da Madrid! Questa mattina colazione con un vecchio amico speciale, ricordando i nostri Juve-Real".