Juve, ecco la quarta maglia: colori, arte, inclusione. Verrà indossata contro il Bologna

Dopo indiscrezioni e primi spoiler , la Juve ha ufficialmente mostrato a tutti il quarto kit nato il collaborazione con Adidas e lo street artist Kobra . La maglia speciale verrà indossata dalla nella sfida contro il Bologna , in programma per domani. Anche la Juventus Women indosserà la nuova maglietta nella partita di Coppa Italia contro il Milan che si giocherà il primo maggio.

Juve, come è nato il progetto della quarta maglia

La quarta maglia della Juve è nata dalle idee, dalla visione e dall’arte di Eduardo Kobra, famosissimo street artist brasiliano. Kobra ha portato avanti anche una bellissima iniziativa in Brasile: nelle scorse settimane infatti ha dipinto il murale della Juventus Academy di Perus, distretto a nord ovest di San Paolo (sua città natale). Un capolavoro, il suo, che attraverso il sorriso di due bambini vuole raccontare i valori di educazione, unione e inclusione del calcio, che Kobra, da sempre molto attento ai temi sociali, ama rappresentare attraverso l’utilizzo di forme geometriche e colori. Quegli stessi colori che dipingono, letteralmente, il Quarto Kit. I colori e il calcio, dunque, si uniscono in una divisa che, così come la street art di cui Kobra è uno dei massimi esponenti, vuole essere portavoce di valori inclusivi, vuole raccontare un mondo in cui le differenze si fondono per creare qualcosa di grande.