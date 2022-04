Dybala-Vlahovic fino alla fine: la scelta di Allegri per la Juve

TORINO - Fino alla fine. Non potrebbe essere più juventino l’addio alla Juventus di Paulo Dybala : fuori dal progetto della prossima stagione, ma ancora centrale nella squadra che da qui al 22 maggio dovrà mantenere il quarto posto in classifica e cercare di conquistare la Coppa Italia . Una situazione meno paradossale di quanto possa apparire a prima vista, dal momento che tra questa stagione e la prossima c’è un mercato di mezzo: nella Juventus 2022-2023 potrebbe esserci Raspadori , oppure Zaniolo , oppure Raspadori e Zaniolo e di sicuro ci sarà di nuovo Federico Chiesa , fermo ai box dall’infortunio al ginocchio sinistro di inizio gennaio. Quella che scenderà in campo domani contro il Bologna e poi fino alla fine della stagione invece è ancora la Juventus 2021- 2022 , costruita senza sapere cosa avrebbe deciso del suo futuro Cristiano Ronaldo e con Dybala quale leader tecnico “di garanzia” fino all’addio del portoghese, designato dopo.

Juve, Allegri punta su Vlahovic e Dybala

Un’investitura di cui, tra infortuni e un tira e molla sul rinnovo che probabilmente non lo ha aiutato a livello mentale, Dybala non è riuscito a mostrarsi pienamente all’altezza, tanto che la Juventus ha deciso chiudere con lui a fine stagione. Quell’investitura è già passata a Dusan Vlahovic, grande colpo del mercato di gennaio che prenderà il posto della Joya al centro del progetto bianconero, ma non ha preso il suo posto in campo perché gioca in un altro ruolo e ha tutt’altre caratteristiche. Caratteristiche che per giunta si sposano bene con quelle dell’argentino, col quale DV7 ha trovato subito anche un ottimo feeling personale. Così Dybala rimane centrale, se non proprio al centro, del progetto di questa stagione.

