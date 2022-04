Juve, Del Piero allo Stadium: un'altra standing ovation 10 anni dopo

TORINO - In piedi sulla balaustra, stesso lato dello Stadium, solo pochi metri più alto di quando poco meno di dieci anni fa, il 13 maggio 2012, aveva salutato per l'ultima volta il suo pubblico. Alessandro Del Piero non è più con l'iconica tuta gialla, ma ha una giacca e un sorriso meno triste quando a dieci minuti dall'inizio di Juventus-Bologna saluta il pubblico e viene abbracciato da un'altra standing ovation, una delle tante della sua carriera. Il pubblico si commuove ancora, si alza in piedi e si spella le mani, lui saluta, manda baci, poi torna a sedersi. Dura un minuto, ma è un minuto intenso e la rincorsa emotiva era stata presa sui social della Juventus, dove Del Piero era apparso un'ora prima del match per annunciare la sua presenza.