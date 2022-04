Lapo deluso: "Stiamo poco allegri! Allegri...". E su Del Piero: "Un capitano è per sempre"

TORINO - Prima del match con il Bologna, l’affetto per Sinisa Mihajlovic che lotta su un altro campo. Dopo l’1-1 della sua Juventus allo Stadium, ecco il tweet di un insoddisfatto Lapo Elkann: «Stiamo poco allegri!!! Allegri…». Chiaro il gioco di parole del nipote dell'Avvocato… E poi, l’affetto per il 10 in tribuna, osannato dai tifosi bianconeri: «Un capitano è per sempre. Mi dispiace non essere riuscito a stare vicino ad un Amico come Alessandro Del Piero». E i fan impazziscono sul Web pensando al ritorno a casa del campione…