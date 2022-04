Juve, una buona notizia per Allegri: Arthur va di corsa

TORINO - Arthur anticipa i tempi di recupero e si candida per tornare in campo già contro la Fiorentina. La decisione finale verrà presa domani, cioè a Pasquetta, ma i segnali delle ultime ore inducono all'ottimismo in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì. Il centrocampista brasiliano, infortunatosi in settimana nel corso dell'allenamento alla Continassa (trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra), sembrava dovesse alzare bandiera bianca non soltanto per la gara di ieri pomeriggio contro il Bologna, ma anche per quella contro i viola. I miglioramenti delle ultime 48 ore hanno invece portato tanto Massimiliano Allegri quanto lo staff juventino a pensare positivo. Il recupero di Arthur, anche dovesse essere soltanto part-time (si capirà alla vigilia), è molto più che importante. La sfida con la Fiorentina, dopo l'1-0 per i bianconeri del Franchi, vale la finale con la vincente del derby di Milano. E, soprattutto, la possibilità per i bianconeri di provare a non chiudere la stagione a “zero titoli” dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro l'Inter, l'uscita prematura dalla Champions League contro il Villarreal e il ritardo dal terzetto Milan-Inter-Napoli nella lotta per lo scudetto. L'incontro di mercoledì è un crocevia determinante e affrontarlo con un Arthur in più non può che far piacere al “Conte Max”. Un po' perché il brasiliano, con la sua tecnica e la sua abilità nel palleggio, può tornare utile in vari momenti della partita. E poi perché la coperta in mezzo al campo è corta a causa degli infortuni di Weston McKennie e Manuel Locatelli.