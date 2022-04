Juventus, cosa voleva dire Lapo con i suoi tweet

TORINO - Cosa c'è dietro i tweet di Lapo Elkann? Un paio di cinguettii sono bastati a scatenare una tempesta di ipotesi e scenari rivoluzionari, nei quali è entrato anche Alessandro Del Piero, in visita all'Allianz Stadium dopo dieci anni di esilio. «Stiamo poco allegri!!! Allegri...», ha scritto Lapo alla fine di Juventus-Bologna. Una critica all'allenatore? Sì, senza ombra dubbio. E nell'affermazione c'è tutta la frustrazione per il pareggio e per la prestazione decisamente poco convincente della squadra e anche un appunto all'allenatore. È un segnale di sfiducia nei confronti dell'allenatore e del progetto juventino? No, dicono anche dal suo entourage, non lo avrebbe espresso in quei termini e soprattutto pubblicamente, ma si sarebbe rivolto direttamente al cugino Andrea o al fratello John. Lapo è un tifoso, un tifoso molto importante, e ha sempre totale libertà di esprimersi. In questo caso però non c'è niente da interpretare dietro il suo commento e dalle parti della Juventus e di Exor è tutto tranquillo.