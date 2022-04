Dramma Ronaldo, la Juve: "I nostri pensieri sono con te"

"I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te, con Georgina e con tutta la famiglia in questo momento": la Juve, club nel quale il fuoriclasse portoghese ha giocato dal 2018 al 2021, si stringe a Cristiano Ronaldo e, in un post in inglese su Instagram, esprime la sua vicinanza al giocatore e alla sua famiglia per la perdita di uno dei due gemelli attesi dalla coppia. Un dolore immenso che lo stesso CR7 ha definito come "il più grande che un genitore possa provare".