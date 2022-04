La fiducia di Allegri: “Per i bilanci non conteranno solo i risultati”

TORINO - Il momento è cruciale, c'è un quarto posto da consolidare nelle cinque giornate che mancano alla fine del campionato, ma anche una finale di Coppa Italia da conquistare, domani sera allo Stadium. Non è una vigilia di Champions, però Massimiliano Allegri è il primo a sapere che un risultato negativo contro la Fiorentina potrebbe infastidire parecchio. Non lo direbbe mai, ma la Coppa Italia, questa Coppa Italia così ben indirizzata dopo il fortunoso 1-0 dell'andata, è obiettivo da non fallire. Non parlategli di pressione (“Quella se sei alla Juve ce l'hai sempre, basti pensare che a inizio stagione si diceva che l'unica squadra che doveva vincere il campionato era la Juventus”), né di un risultato da gestire domani sera (“È partita secca, non possiamo pensare al risultato dell’andata"), né tantomeno di una partita/bivio contro i viola: “Ci giochiamo una finale e sarebbe un bell'obiettivo. Ma la stagione non svolta domani”.