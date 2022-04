Juve, Del Piero scherza sui social con Bonucci e Chiellini

TORINO - "Difesa e attacco siamo a posto… in porta e a centrocampo chi ci mettiamo per un calcetto?". Così Alessandro Del Piero scherza sui social, dove posta una foto in cui lo si vede tra Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, attuali leader di quella Juventus che l'ex numero 10 ha rappresentato in tutto il mondo prima di loro.