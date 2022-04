Juve, è la 21ª finale Coppa Italia: la statistica

TORINO - La Juventus, grazie al successo per 2-0 nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha staccato il pass per la finale dove ad attenderla ci sarà l'Inter campione d'Italia. Per i bianconeri si tratta della 21ª Finale di Coppa Italia, cinque volte in più rispetto a qualsiasi altra squadra. La compagine torinese ha l'occasione di conquistare quella che sarebbe la 15ª Coppa Italia nella sua storia, la seconda consecutiva dopo il successo della scorsa stagione contro l'Atalanta. Per Massimiliano Allegri c'è invece l'occasione di diventare l'allenatore più vincente di sempre nella competizione in quanto ne ha già 4 in bacheca alla pari con Roberto Mancini e Sven-Goran Eriksson.