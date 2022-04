Juve, Bernardeschi: "Aspettavo questo gol, non sono ai saluti"

TORINO - Autore del primo gol juventino nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, Federico Bernardeschi sorride per una serata da non dimenticare, che vale la qualificazione alla finale dell'11 maggio a Roma, contro l'Inter: "È un gol importante - dice a Mediaset - sono contento, erano tre mesi che non giocavo, ho avuto questo infortunio purtroppo un po' complicato, però l'ho superato bene, ho lavorato bene, sono contento, l'importante è che questa sera siamo riusciti ad arrivare in finale che era l'obiettivo che volevamo raggiungere. Avevamo tanto bisogno di una vittoria così, davanti alla nostra gente, che ci ha sostenuto tantissimo. Una soddisfazione doppia".

La nuova sfida all'Inter

Alla domanda se il gol di stasera sia un saluto alla Juve per lui, Bernardeschi risponde così: "No, assolutamente no, c'è una stagione da finire, abbiamo una stagione in corso, ci sono degli obiettivi da raggiungere e questo è l'importante". Ora l'appuntamento è alla finale contro l'Inter, già affrontata nella finale di Supercoppa persa a gennaio: "Le squadre più forti arrivano in fondo, quindi sicuramente l'Inter è una grandissima squadra e anche noi siamo una grandissima squadra".

