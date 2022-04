Juve, Del Piero sul ritorno allo Stadium: "Nessun secondo fine"

TORINO - "Ritorno allo Stadium? È stato un momento fantastico a livello emotivo, è stato il momento di dieci anni che è difficilmente spiegabile. Quando si intersecano tante emozioni non è facile spiegarlo a parole". Sono le parole di Alessandro Del Piero che ha parlato del suo ritorno all'Allianz Stadium in occasione di Juventus-Bologna ai microfoni di Sky. "Non era previsto - prosegue l'ex capitano bianconero -, non c'è stata nessuna preparazione ed è stato bello così. Si è creato un legame particolare tra me e il mondo Juventus, quando dico che voglio ringraziare non è retorica. Perché è passato così tanto tempo? Non c'è stata l'occasione prima per varie vicissitudini, mentre in questa settimana c'è stata l'opportunità di portare questi ragazzi a vedere la partita. La Juve mi ha chiesto di fare un saluto ai tifosi e sono stato ovviamente molto felice. Sono legatissimo allo stadio anche se ci ho giocato solo un anno".