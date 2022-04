Juventus, Agnelli negli spogliatoi si complimenta con la squadra

TORINO - Si è messo sulla porta che dà accesso agli spogliatoi e ha atteso i giocatori per complimentarsi con ognuno di loro: Andrea Agnelli ha celebrato così la conquista della finale di Coppa Italia dell'11 maggio. È l'ottava della sua presidenza (cinque vinte, due perse), ma soprattutto è il potenziale accesso a un titolo per l'undicesima stagione consecutiva, un record assoluto nella storia della Juventus e qualcosa che dà la misura di quello che è stato costruito dal 2011 a oggi. Un abbraccio senza parole a Chiellini, una stretta di mano e un bravo a Perin, sorrisi e pacche per tutti i bianconeri che festanti dopo il 2-0 sulla Viola tornavano nel loro spogliatoio. Un modo per complimentarsi per la bella prestazione e, chissà, anche per dare una segnale dopo un paio di giorni socialmente turbolenti. D'altronde la proprietà ha ribadito il concetto espresso nella lettera agli azionisti Exor: il management della Juventus è stato appena cambiato e adesso non teme scossoni.