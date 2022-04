La moviola di Juve-Fiorentina: il gol di Rabiot è in fuorigioco

Al 3’ Fiorentina pericolosa in una mischia da angolo, con Cabral davanti alla porta e in fuorigioco che ribatte un tiro a colpo sicuro di Torreira. Tutto però era nato da un fallo di Nico Gonzalez su Perin, che aveva bloccato la palla in uscita alta, perdendola per un colpo con la testa (involontario ma netto) del viola sul suo avambraccio sinistro: in caso di gol il var lo avrebbe rilevato e avrebbe annullato. Al 34’ Biraghi chiede un tocco di mano di De Sciglio sul suo cross, ma il bianconero respinge con il fianco. Rischia il giallo Zakaria su Nico Gonzalez al 20’ st. Al 24’ st gol di Rabiot, ma il Var annulla per fuorigioco del francese sul cross di Bernardeschi. Al 28’ De Ligt e Biraghi si incrociano in area della Fiorentina e il viola dà una leggera spinta sulla schiena al bianconero: poca roba, giusto lasciar correre, ma evidente e decisamente rischiosa in caso di Var particolarmente fiscale.