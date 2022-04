L’abbraccio finale tra Dybala e Vlahovic esalta (e rattrista) i tifosi della Juve

TORINO - Un pizzico di malinconia c'è, è inevitabile. I tifosi della Juve non possono fare a meno di vedere anche un po' più in là, oltre alla soddisfazione per aver superato la Fiorentina ed essersi conquistati la finale di Coppa Italia da giocare contro l'Inter. Più che altro per quell'abbraccio finale tra Vlahovic e Dybala , i due attuali attaccanti che però sono destinati a veder le loro strade dividersi non appena terminerà la stagione. La Joya infatti se ne andrà, è noto da tempo, e questa consapevolezza ha provocato più di qualche messaggio deluso sui social.

I messaggi sui social

"Io darei tutta la mia vita per vedere giocare insieme Dusan e Paulo per un'altro anno ancora", scrive Valentina, una tifosa bianconera. Un'altra, Valeria, posta l'immagine dell'abbraccio tra i due: "Rinnovate Dybala, loro insieme sono la mia vita". Altri messaggi simili sono poi quelli di Valerio, "Che rammarico vederli insieme per una sola mezza stagione", o di Cla, "Non ce la faccio, non posso crederci che manca un mese alla fine di tutto ciò". E questi sono solo una minima parte dei tanti che hanno inondato ieri sera i social. Perché non è certo un mistero che i tifosi bianconeri non vorrebbero rinunciare a godersi ancora a lungo quei due là davanti.