La Juve di Allegri senza sosta: subito in campo per il Sassuolo

TORINO - Neanche il tempo di godersi la vittoria sulla Fiorentina firmata Bernardeschi-Danilo e l'accesso alla finale di Coppa Italia contro l'Inter che la Juve si rimette già in campo agli ordini di Allegri. Il giorno dopo il successo di coppa all'Allianz Stadium serve ai bianconeri per iniziare a preparare la trasferta di lunedì 25 aprile (20.45) contro il Sassuolo, match valido per il 34° turno di campionato. Come si legge anche sul sito ufficiale della società, questa mattina il gruppo si è ritrovato al JTC: scarico per chi è sceso in campo nella semifinale, torello in movimento, combinazioni di gioco finalizzate alla conclusione e partitella per gli altri. Per venerdì è fissato un altro allenamento mattutino.