Juve-Benfica, Pessotto: "Già essere nelle Final Four è un premio"

NYON (Svizzera) - Gianluca Pessotto ha parlato a Sky Sport prima della partita di Youth League tra Juve e Benfica: "Arrivare a questo appuntamento è un momento di grande emozione, un premio per tutti, per chi ha lavorato dietro le quinte. Un gruppo che ha meritato di stare qui, un mix giusto di quello che è il settore giovanile per noi: chi è cresciuto qui e chi è stato acquistato nel corso degli anni. Un percorso bello e intenso e siamo arrivati a questa Final Four per la prima volta, speriamo di mettere in campo quanto dimostrato fin qui".