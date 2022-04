Allegri prepara Sassuolo-Juve: seduta dedicata alla fase di costruzione

TORINO - "Sarà un weekend di allenamenti per la Juventus, attesa dalla sfida con il Sassuolo lunedì 25 aprile. I bianconeri hanno iniziato a preparare la gara contro i neroverdi dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia Frecciarossa con il successo sulla Fiorentina e stamattina, allo Juventus Training Center, il gruppo ha continuato a lavorare". Due giorni dopo aver conquistato la finale del secondo trofeo nazionale, dove ad attenderlo c'è l'Inter, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri si rituffa sul campionato, con in programma la delicata trasferta al Mapei Stadium di Reggio Emilia: "La squadra oggi si è concentrata su esercitazioni sui passaggi per lo sviluppo dell’azione, per poi dedicarsi alla fase di costruzione della manovra avanzata. Domani l'appuntamento è nuovamente fissato per il mattino", si legge sul sito ufficiale della Juventus.