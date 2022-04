Juve, sfida speciale e risate tra Locatelli e Bernardeschi

TORINO - C'è intesa anche fuori dal campo fra Federico Bernardeschi e Manuel Locatelli , che si sono affrontati in una divertente sfida per il canale Youtube della Juventus. Tra scherzi e risate i due calciatori bianconeri hanno giocato a "Whisper Challenge", ovvero la capacità di leggere le labbra dell'altro, cercando di capire cosa dice, ma senza avere la possibilità di ascoltare.

La sfida tra risate ed errori

"Il sole bacia i belli come Locatelli", "tu offri la cena a tutta la squadra" o "prendo Bernardeschi all'asta di riparazione" sono alcune delle frasi che Bernardeschi e Locatelli hanno provato a indovinare. Qualche difficoltà in più hanno trovato con "da grandi poteri derivano grandi responsabilità", "suono con la citarra scordata" e "ho le farfalle nello stomaco". Non sono mancate le risate e i fraintendimenti tra i due, che si sono divertiti a prendersi in giro a ogni errore del compagno di squadra. La sfida dovrebbe trovare presto nuovi protagonisti: "Scrivete nei commenti chi volete al nostro posto" ha infatti detto, nel salutare, Locatelli.