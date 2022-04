Juve, Cuadrado rientra tra Genoa e Coppa Italia

Molto dipenderà dai prossimi giorni e dai prossimi risultati, ma la sensazione è che alla Continassa lavoreranno per tirare a lucido Cuadrado direttamente per il derby d'Italia in programma all'Olimpico di Roma. La finale contro l'Inter, oltre che una rivincita della Supercoppa persa a gennaio, è l'unica strada rimasta alla Juventus per evitare una stagione da “zero titoli”. E riuscire ad affrontarla con un Cuadrado in più sarebbe tutto tranne che un dettaglio per Allegri.