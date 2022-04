Juve, Chiellini: "La classifica è giusta, rispecchia quello che siamo"

SASSUOLO - "Un successo che vale tanto! Forza Juve! Avanti così!". E' il tweet pubblicato da Giorgio Chiellini subito dopo la vittoria dei bianconeri per 2-1 in casa del Sassuolo : tre punti che avvicinano la Juve al terzo posto e che le permettono di ipotecare la qualificazione alla prossima Champions League . Il difensore juventino si è poi presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare il successo della squadra: "E' una vittoria importante, a fine stagione i punti pesano, era importante vincere e fare una partita matura, consapevole del momento. Siamo felici della vittoria, sarà importante blindare il quarto posto e provare ad arrivare il più alto possibile. Finire bene può aiutare per il prossimo anno. La squadra sta crescendo molto e ha trovato un'identità. C'è rammarico perché nonostante il distacco hanno provato a farci rientrare ma il posto che meritiamo è questo", ha detto.

Chiellini: "Troppe volte entriamo mosci"

Chiellini ha poi commentato così la tendenza della squadra alle rimonte, non risparmiandosi sull'autocritica: "Un bene perché abbiamo carattere, ma non dovremmo avere bisogno dello schiaffo. Troppe volte entriamo mosci e poi dopo un gol subito o un torto ci svegliamo. I margini di crescita ci sono, altrimenti a questo punto lotteremmo per lo scudetto".

"Meritiamo la nostra posizione in classifica"

Con la Juve ora a -1 dal Napoli di Spalletti, Chiellini si è espresso così sul campionato disputato fino ad ora dalla squadra bianconera: "Meritiamo questa per quello che abbiamo dimostrato in campo. Che si potesse fare qualcosa in più sicuramente. La partenza ad handicap non ha aiutato, ma la classifica rispecchia quello che siamo, la classifica è giusta. L'ambizione è quella di vincere, non bisogna accontentarsi ma accettarlo. Questa squadra il prossimo anno deve avere l'ambizione di vincere".

Chiellini: "La mia storia con la Juve non finirà mai"

Infine, il difensore ha giurato amore eterno alla maglia bianconera: "La storia con la Juve non è finita, non finirà mai, da parte mia non finirà mai. Da qui a fine stagione devo capire con la mia famiglia cosa fare. Chiudiamo la stagione e poi capiremo con Juve e famiglia la cosa migliore per tutti. Così anche l'anno scorso e poi ho rinnovato. A quest'età non puoi fare progetti a lungo termine, ma ho grande serenità e voglia di divertirmi", ha concluso.