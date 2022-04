La Juve si coccola Kean: sui social l'affetto dei compagni

TORINO - La Juve si coccola Moise Kean, autore del gol vittoria sul campo del Sassuolo nel match che ha chiuso la 34ª giornata di Serie A e portato la squadra di Massimiliano Allegri a -1 dal Napoli terzo in classifica, con la qualificazione in Champions League praticamente blindata. "Quello che si nasconde nel buio viene sempre alla luce" ha scritto l'attaccante sul proprio profilo Instagram, a corredo di una foto che lo vede esultare dopo il gol vittoria. E proprio alla sua esultanza, sempre sui social, ha fatto riferimento il compagno di squadra Rabiot: "Vai, balla!!" gli ha scritto il francese in una 'storia' Instagram. Post dedicati all'ex Psg anche dal 'collega' di reparto Morata (che lo chiama affettuosamente "Snoopy") e da Luca Pellegrini oltre che da Arthur e McKennie, che hanno fatto il tifo guardando la partita in tv.