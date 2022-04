Juve, esami per De Sciglio: problema alla coscia, è da valutare

TORINO - Dopo un giorno di riposo concesso da Allegri la Juve torna ad allenarsi, mettendosi alle spalle la vittoria contro il Sassuolo per preparare la gara dell'Allianz Stadium di domenica alle 12.30 con il Venezia, che non avrà in panchina Zanetti, esonerato. Come si legge anche sul sito ufficiale del club, chi ha giocato pochi minuti contro il Sassuolo ha svolto esercitazioni per il possesso palla e per le conclusioni su cross. Seduta defaticante, invece, per il resto del gruppo.