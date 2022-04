Juve, da Chiesa a Locatelli e McKennie: quando rientrano?

Intanto i lungodegenti si danno da fare per provare ad anticipare quanto più possibile i tempi di recupero. Federico Chiesa e Manuel Locatelli in questi giorni si stanno allenando insieme alla Continassa, come testimoniato anche dalle foto che postano via social. L’attaccante, operato a un legamento, punta ormai a tornare protagonista la prossima stagione mentre il centrocampista (reduce da una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro) sta facendo una rincorsa contro il tempo per rimetersi in pista entro la fine del campionato. «Concentrato e determinato verso nuovi obiettivi fino alla fine», ha cinguettato l’ex neroverde che ci spera ancora, nonostante Massimiliano Allegri non sia così ottimista («Non so se Manuel rientrerà in tempo, è decisamente indietro»).