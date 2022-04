Agnelli: “Io fuori dalla Juve? Sono sereno, non faccio caso ai rumors”

TORINO - Andrea Agnelli non sembra turbato dalle tante voci che, da settimane, lo vogliono vicino all'addio alla presidenza della Juventus: "Sono voci che hanno ascoltato in tanti, ci sono da anni, non da settimane - le parole del numero uno bianconero all'evento 'Il Foglio a San Siro' - sono molto sereno, su questi rumors non ci faccio molto caso, sono fondamentalmente sereno . So cosa stiamo facendo, continuo a divertirmi ed è la cosa più importante".

Obiettivo Coppa Italia

L'obiettivo stagionale della Juve, oltre al piazzamento per la Champions League, è la Coppa Italia, da giocarsi in finale con l'Inter: "La Coppa Italia conta solo se si perde? No, ogni trofeo conta - dice Agnelli -Lo sport ha una regola di vita, che si riparte sempre da zero: bisogna sempre avere fame, volontà e voglia di arrivare davanti a tutti. Credo che il trofeo più importante in assoluto sia il campionato perché ti dà la fotografia di chi è più forte di tutta la stagione. Quella con più appeal è la Champions League, ma ogni titolo conta". Agnelli ha qualche rimpianto per il campionato della sua Juve: "Chi non vince porta rimpianti: ci sono stati momenti negativi, ciò che fa effetto è che Juventus-Inter. Quella gara ci avrebbe messo a pari punti con l'Inter oggi e i giudizi sono stati durante l'anno diametralmente opposti e questo fa riflettere perché il nostro compito è giudicare una stagione a fine anno".

Agnelli e le inchieste sulla Juve

Da Agnelli parole importanti per l'ad Maurizio Arrivabene: "Ha portato grande coordinamento in società, è a tutti gli effetti il capo operativo e conosce molto bene le realtà aziendali come i tempi dello sport. È un amministratore delegato ideale per una società sportiva". Sulle inchieste che hanno toccato la Juve, dal caso Suarez alle plusvalenze, Agnelli dice: "È stato un anno complicato, ma come abbiamo rispetto per tutti gli organi inquirenti pretendiamo altrettanto. Siamo fiduciosi che l'operato della società sia stato corretto. Torniamo semmai a come certe notizie vengono commentate in certi momenti e come lo sono in altri".