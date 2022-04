Agnelli: “Marotta mi manca. Del Piero? È sempre benvenuto alla Juve”

TORINO - "Se mi è mancato Marotta? È una persona che manca perchè gli voglio bene . In quel momento sono state prese determinate scelte, fatte riflessioni che inizialmente lo attiravano, poi meno. All'Inter sta facendo molto bene , con Steven Zhang ho un ottimo rapporto e c'è un mio ex compagno di Università. Quindi posso dire di voler abbastanza bene all'Inter il che è particolare". Lo ha detto Andrea Agnelli , presidente della Juventus, durante il suo intervento all'evento 'Il Foglio a San Siro'. Su Del Piero : " È sempre benvenuto alla Juve , ora è felice a Los Angeles. Entrare in società vuol dire cambiare proprio il suo stile di vita".

Juve, Agnelli su Dybala e sullo Scudetto

"Dybala? È un grande giocatore, ma certe decisioni sono figlie del momento. A dicembre avrei detto che era impossibile avere Vlahovic a gennaio, le risorse sono limitate e bisogna scegliere dove investire. Abbiamo un aspetto anche di ringiovanimento, avendo investito su Dusan, De Ligt, Chiesa, Locatelli. Le parole di Maurizio Arrivabene non posso non riconfermarle e fare un'offerta a Paulo non consona al suo livello non sarebbe stato corretto. Lo Scudetto tra Inter e Milan? Spero in un suicidio collettivo e noi vinciamo 4 partite di fila. In 4 partite può succedere di tutto".