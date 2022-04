Juve al lavoro per il Venezia: Arthur parzialmente in gruppo

Allenamento mattutino alla Continassa: bianconeri in campo per preparare la sfida in programma domenica alle 12:30

28 . 04 . 2022 15:16 1 min juvearthur

© Juventus FC via Getty Images

Tuttosport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport Scegli l'abbonamento su misura per te Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale