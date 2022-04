Juve, Allegri ricomincia da De Ligt e Vlahovic

TORINO - Giovani e di talento. De Ligt e Vlahovic sono due delle stelle polari intorno alle quali la Juventus ha intenzione di costruire un domani di successo, in un futuro prossimo che non può prescindere dalla partecipazione (e dai relativi introiti) alla Champions League. E, proprio per blindare un posto tra le prime quattro in campionato, Allegri è intenzionato a far ricorso ai suoi due diamanti, partiti dalla panchina in occasione della trasferta di Reggio Emilia lunedì sera. L'olandese, che era ancora alle prese con qualche problema intestinale, aveva seguito da bordo campo tutta la gara con il Sassuolo, mentre l'attaccante serbo era subentrato a Dybala nel corso della ripresa. Per il match di domenica all'ora di pranzo contro il fanalino di coda Venezia, invece, De Ligt e Vlahovic torneranno a prender posto nei rispettivi reparti, riposati e smaniosi in incidere. E daranno fiato a qualche compagno, dal momento che le indisponibilità continuano a essere tante e rispetto all'ultima uscita non ci saranno rientri (anzi, mancherà anche De Sciglio).